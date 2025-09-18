Palmeiras vence 2-0 a River Plate

Este miércoles 17 de septiembre, desde las 21:30, River Plate y Palmeiras se enfrentan en el Estadio Monumental por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro comenzó con intensidad y, a los 5 minutos del primer tiempo, Gustavo Gómez puso el 1-0 a favor de Palmeiras, tras una acción que sorprendió a la defensa de River. La jugada se produjo tras un córner ejecutado por Andreas Pereira, que derivó en el tanto del equipo brasileño.

River Plate inició el partido con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Marcos Acuña, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El capitán del equipo es Enzo Pérez.

Por su parte, Palmeiras salió con Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Felipe Anderson, Vitor Roque y José Manuel López. El capitán es Gustavo Gómez, autor del primer gol del encuentro.

El gol temprano del equipo visitante pone a River en la obligación de buscar la igualdad en los minutos iniciales, mientras que Palmeiras buscará mantener la ventaja en territorio argentino. El partido sigue con alta intensidad y ambos equipos intentan imponer su juego para acercarse a las semifinales de la Libertadores.