Zaira Nara protagonizó un tenso momento con la prensa durante una entrevista en un evento. El clima inicial era cordial, con la modelo respondiendo preguntas sobre la primera comunión de su primogénita y su rol como madre.

Zaira también había destacado el buen vínculo que mantiene con el padre de sus hijos, Jakob Von Plessen. Sobre su exmarido, ella expresó: "Tenemos una muy buena relación y la prioridad son los chicos. Debería ser lo normal llevarse bien con el papá de tus hijos, no que sea algo llamativo". Además, descartó rumores de una posible vuelta, asegurando que su relación actual "no es más que eso".

Sin embargo, el clima cambió cuando un periodista hizo alusión al vínculo de Wanda Nara con su exmarido, Mauro Icardi, sugiriendo que la actitud de Zaira no era la "común" en la familia Nara. Zaira respondió asegurando que ella se rige por sus propias normas, no por las familiares.

Con el ambiente ya tenso, otro cronista fue directo y le preguntó por el nuevo noviazgo de Wanda. Zaira, visiblemente molesta, interrumpió al periodista y expresó con contundencia: "No me pregunten de mi hermana. No hablo ni de lo bueno, ni de lo malo, nada. ¡Me tienen harta preguntándome por mi hermana! ¿Qué querés que te diga?".