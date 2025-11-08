Aníbal Pachano, a los 70 años y mientras atraviesa una situación de salud complicada en su lucha contra el cáncer, recibió la noticia de que se convertirá en abuelo por primera vez. Su hija, Sofía, espera un varón que nacerá en enero, y el artista está "feliz de la vida". Pachano confesó a Pronto: "Me lloré todo cuando me lo contó porque es fuerte. Es tu única hija y que de golpe te diga: ´Vas a ser abuelo´, fue un baldazo hermoso".

Aunque el artista deseaba la noticia y la venía pidiendo hacía mucho tiempo, esta reveló una interna familiar. Pachano contó que en diciembre del año pasado lo retaron ("me cagaron a pedos") por preguntar sobre el tema.

"Me dijeron: 'No digas más nada' y medio que me enojé también en la comida familiar". El bailarín sintió que él siempre "liga el quilombo" (el problema), aunque el resto de la familia estaba pensando exactamente lo mismo que él. "Esa noche, cuando volví con Ana en el auto le dije que nunca más iba a preguntar nada y que hagan lo que quieran. Ya son grandes".

Pachano se mostró ofendido e irritado por la ambigüedad de la nueva generación. Para él, las cosas deben tener títulos y es de otra época, por lo que no le van a cambiar el pensamiento. Además, había expresado sus deseos de que "aceleren el trámite por si las moscas", debido a los problemas de salud que atraviesa.

La noticia de la gestación de su nieto llegó justo en el momento en que a él le decían que tenía "una batahola en la panza". El artista detalló que las exigencias y el hermetismo familiar son excesivos. Primero, no podían decir que Sofía estaba embarazada, luego no podían decir el sexo, y ahora, "no podemos decir el nombre". Pachano ironizó que "todo pasa por el nombre y no se puede hablar. Ni siquiera podés sugerir algún nombre". Sobre su hija y su pareja (Santiago), comentó que "Sofía se hace la moderna con Santiago, pero son dos cubos".

A pesar de los desacuerdos, Pachano se siente tranquilo con la pareja. Cree que Sofía será "re maternal" y que tanto ella como Santiago harán una buena pareja. "Los veo encaminados y a los dos con trabajo. La casa que tienen está bárbara. Así que están todas dadas las condiciones para que el niño llegue a un mundo feliz".

No obstante, admitió que le preocupa la logística, ya que la casa donde viven queda muy lejos ("en la loma del tuje"). Considera que "Que me lo traigan a mi casa va a ser un trámite" y predice que seguramente él deberá ir más a lo de la abuela materna (Ana, pareja o exesposa). Finalmente, confesó: "A veces me hincha las pelotas tener que adaptarme tanto a los pedidos familiares". Aunque recibe críticas de Sofía, a quien llamó "tremenda", aseguró que están en una buena etapa, cerrando un año duro, pero con un "buen final".