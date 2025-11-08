Pidieron un cigarrillo y robaron un celular: detuvieron a dos hermanos

La Justicia de San Juan condenó a un año de prisión efectiva a los hermanos Daiana Rita Escobar y Jesús Marcelo Escobar Echegaray por cometer un robo en el departamento Rawson. Ambos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial (Penal de Chimbas), donde deberán cumplir la pena impuesta.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas en la Plaza del Barrio Neuquén, ubicada en las calles Laprida y Salvador María del Carril. La víctima, un hombre de 62 años, fue interceptado mientras caminaba por una pareja. Los agresores se acercaron con la intención de distraerlo, pidiéndole "un cigarro y fuego". Segundos después, le arrebataron el teléfono celular, un Samsung A4, y se dieron a la fuga.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 6ª montaron un operativo. Gracias a la descripción brindada por el damnificado y el testimonio de una vecina que los reconoció, los sospechosos fueron interceptados minutos más tarde en las calles Lemos y Sívori, en Villa Krause.

Durante la requisa, los uniformados lograron secuestrar el celular sustraído, el cual posteriormente fue devuelto a su propietario. Los aprehendidos, de 26 y 23 años, fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Facundo Romero.

La causa fue tramitada bajo el sistema de flagrancia. En un juicio abreviado, el fiscal Fernando Bonomo acordó con la defensa la pena de un año de prisión efectiva por el delito de robo arrebato.

El Ministerio Público Fiscal declaró la reincidencia de los condenados al constatar que ambos hermanos poseían antecedentes penales en sus registros. Debido a esto, la pena deberá ser cumplida en el Penal de Chimbas.