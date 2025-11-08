El clásico programa Bendita se prepara para atravesar una de las transformaciones más significativas de su historia tras la partida de Beto Casella a América. Casella, después de casi dos décadas ininterrumpidas en El Nueve, marca el cierre de una era y la apertura de un nuevo ciclo.

En este contexto, el periodista Lucca Melpi informó desde su cuenta de X que “Edith Hermida se quedará conduciendo el nuevo Bendita”. Hermida, quien forma parte del programa desde sus primeras temporadas, es una histórica panelista y se consolidó como una de las figuras más queridas por el público. Ella sería la elegida por la emisora para garantizar una transición fluida.

No obstante, Melpi amplió que la decisión sobre la dinámica del equipo frente a cámara no estaría completamente cerrada. El Nueve no descarta la posibilidad de buscarle un coconductor para que animen en dupla.

El periodista reveló además que ya hay nombres que comienzan a sonar en los pasillos del canal para ocupar ese rol. Entre ellos suenan Mariano Peluffo, ‘El Pelado’ López y José María Listorti. Estas tres figuras tienen trayectoria en conducción y humor, estilos que encajarían con el tono característico del programa.

Aunque desde El Nueve aún no hubo una confirmación oficial, la versión de Melpi se instaló rápidamente entre los seguidores del ciclo. De concretarse la conducción de Edith Hermida, marcaría un nuevo capítulo en la historia de Bendita.