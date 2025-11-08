Pampita, tajante sobre el escándalo Tinelli: "No me corresponde juzgarlo"

El conflicto del clan Tinelli fue el tema central de los últimos días. La controversia se desató hace una semana, cuando Juana Tinelli destapó la "olla a presión" que atraviesa su familia. Los protagonistas, lejos de mantener su intimidad, salieron a disparar dardos entre sí, especialmente Candelaria, quien salió a ventilar que su hermana "no tiene ni idea de su vida".

Ante tal conflicto mediático, muchos personajes del medio salieron a opinar. Mientras que Yanina Latorre, Gladys Florimonte y Fede Hoppe "bancaron a Marcelo", otros como Marixa Balli, Baby Etchecopar y Marina Calabró fueron "más críticos con el condutor".

Ahora fue Pampita quien se metió en el escándalo. La conductora, que trabajó al lado de Marcelo por muchos años, habló en una entrevista para LAM (América). Si bien fue "bastante distante y cuidadosa al hablar del tema", dejó entrever su opinión sincera.

Pampita señaló que no le gusta opinar de muchos temas y que prefiere no meterse en esas cosas. Sin embargo, destacó que Marcelo Tinelli "me dio trabajo muchos años y a mucha gente también". Por ello, expresó su deseo de que "todos sus problemas se resuelvan".

Cuando el notero Santiago Riva Roy le consultó si creía que había quienes "esperaron este momento para patearlo en el piso", Pampita mantuvo su firme postura. Fue tajante al declarar: "No tengo de dónde juzgar a nadie". Además, enfatizó que si no juzga a sus íntimos ni a gente querida, lo hará "menos con alguien que me dio trabajo".

Pampita fue clara en su mensaje: "No me corresponde juzgar cómo administra sus finanzas".