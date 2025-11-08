La China Suárez odia a Grego Rosello por su entrevista a Wanda Nara

Durante la noche del jueves 6, se emitió una nueva edición de Ferné con Grego por Telefe, antes de MasterChef Celebrity. En el programa, conducido por Grego Rossello, los protagonistas fueron la expareja Maxi López y Wanda Nara, en lo que se denominó su reencuentro mediático.

En el programa, la expareja repasó su matrimonio y cómo lograron construir un presente de buena relación, dejando en evidencia que los años de pelea quedaron atrás. La entrevista fue dinámica y con momentos de humor, despertando gran interés del público. En el capítulo, además, se mencionó a Mauro Icardi.

No obstante, no todos recibieron de la misma manera la emisión. El encuentro generó una reacción inmediata, especialmente en redes sociales. Grego Rossello compartió en redes que su programa era tendencia en X y acompañó el mensaje con un guiño hacia Wanda, llamándola "La reina" y añadiendo un corazón y una corona.

Este reconocimiento hacia Wanda y el impacto del capítulo contrastó con la repercusión de una entrevista que Rossello había realizado a la China Suárez, la cual no alcanzó el mismo nivel de visibilidad y, al contrario de Wanda, recibió gran cantidad de críticas. Este hecho, sumado a que meses atrás la entrevista de la China solo se vio por YouTube mientras que la de Wanda (en solitario) sí se transmitió por Telefe, habría sido un detonante.

Tras la emisión, la China Suárez tomó la drástica decisión de bloquear a Grego Rossello en Instagram. Esta acción puso fin a un vínculo que hasta entonces se había mostrado cordial y amistoso en redes sociales. El encuentro de Maxi López y Wanda Nara demostró que estas entrevistas pueden generar reacciones inesperadas en terceros relacionados con las historias que se narran.