El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente un beneficio que cubre el 100 % del costo de medicamentos para sus afiliados que cumplan con condiciones sociales y económicas específicas. Esta iniciativa está dirigida a jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad para facilitar el acceso a tratamientos indispensables.

Requisitos para acceder al beneficio: los afiliados deben tener ingresos que no superen 1,5 haberes mínimos, o hasta tres haberes si conviven con una persona con discapacidad. Además, no deben contar con otra obra social o prepaga, no poseer más de una propiedad, ni vehículos de alta gama, embarcaciones o aeronaves registradas. También es imprescindible presentar una receta médica válida, ya sea electrónica o en papel, emitida por un profesional del sistema.

En situaciones donde se requieran más de cuatro medicamentos diferentes, PAMI solicita completar un formulario adicional y, si corresponde, un informe social para evaluar el caso.

Cómo realizar el trámite digital: el proceso es sencillo y se puede completar desde la página web oficial de PAMI. Los pasos son:

Ingresar a la sección de trámites en el sitio oficial.

Seleccionar “Medicamentos sin costo por subsidio social”.

Completar el formulario con número de afiliado, DNI y número de trámite si se tiene.

Indicar si la gestión es para uno mismo o un familiar autorizado.

Declarar el cumplimiento de las condiciones socioeconómicas.

Adjuntar la receta médica electrónica o escaneada.

Enviar la solicitud y guardar el número de trámite para seguimiento.

Una vez presentada la solicitud, el sistema suele emitir una resolución en menos de 24 horas. Si es aprobada, el afiliado puede retirar los medicamentos en cualquier farmacia adherida presentando su credencial y documento de identidad.

Este programa representa un alivio económico importante para quienes necesitan tratamientos prolongados y costosos, además de facilitar el acceso mediante un sistema digital que evita traslados y garantiza una atención más equitativa para todos los beneficiarios.