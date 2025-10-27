Este lunes 27 de octubre se desarrolló una nueva audiencia judicial en la causa por la estafa millonaria con lotes, en la que están imputados Denise Robles Bonade y su pareja, Rubén Ángel Martín González. En la instancia, la defensa de González pidió que se revisara la medida cautelar que lo mantiene bajo prisión domiciliaria, pero la Justicia decidió mantener la resolución vigente.

El abogado defensor Franco Montes solicitó la libertad de su cliente, mientras que la fiscal de Impugnación Marcela Torres se opuso al planteo y pidió que continuara la detención domiciliaria. Finalmente, la jueza Silvina Rosso de Balanza resolvió confirmar la medida cautelar dictada por el juez de Garantías el pasado 30 de septiembre, que establece cuatro meses de prisión domiciliaria.

Publicidad

La causa que involucra a Robles Bonade y González ya acumula más de 200 denuncias, y cada uno de los imputados está señalado por más de un centenar de hechos. Según informó el fiscal Guillermo HerediaRubén , de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el perjuicio económico supera los $70.000.000, con damnificados que realizaron pagos individuales de entre $2.000.000 y $3.000.000.

Además de las denuncias de los compradores, también se sumó la del dueño del loteo, quien aseguró haber sido engañado por la pareja. De acuerdo con la investigación, no se habrían cumplido las obligaciones contractuales ni los avances de obra prometidos.

Publicidad

“El predio está igual que cuando se firmó el contrato. Solo se montó un portal para dar apariencia legal al emprendimiento. No hubo urbanización ni división de lotes”, expresó el fiscal Heredia en la audiencia.

Con esta resolución, Rubén Ángel Martín González continuará detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria, mientras avanza la investigación por la presunta estafa inmobiliaria más grande registrada en San Juan en los últimos años.