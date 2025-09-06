En un eficaz operativo, la Comisaría 14° de Zonda informó sobre la detención de dos personas implicadas en el robo de una bicicleta, que fue sustraída del interior de la escuela Rafael Obligado, ubicada en Ruta 12 km 24, en el mismo departamento.

Los detenidos han sido identificados como Córdoba Víctor Andrés, de 28 años, y Quiroga Rocío Anabela Belén, de 31 años. Ambos son señalados como los responsables de llevarse una bicicleta de marca Nordix, de color naranja con gris y negro, y rodado 29.

Gracias a la rápida acción del personal de la Comisaría 14°, en una investigación llevada a cabo en conjunto con el padre del menor damnificado, la bicicleta robada pudo ser recuperada. Actualmente, el rodado se encuentra en poder de la autoridad competente, mientras los detenidos quedan a disposición de la Justicia para enfrentar los cargos correspondientes.