El fenómeno de streaming Paren la Mano modificó su presentación en San Juan y finalmente no se realizará en el Estadio Aldo Cantoni, como estaba previsto originalmente. El show “Circus” cambió de sede y tendrá lugar en el Teatro Sarmiento, en la misma fecha y horario: domingo 3 de mayo a las 19 horas.

La reubicación implica también un cambio en la experiencia del público. El paso de un estadio a una sala teatral refuerza el concepto con el que fue concebido el espectáculo: una propuesta pensada exclusivamente para el escenario, con cercanía, interacción directa y fuerte impronta de improvisación.

“Circus” forma parte de la primera gira nacional del programa y no es una adaptación del streaming ni un especial grabado. Cada función es única, sin registro ni repetición, y con participación activa del público, en línea con el espíritu del ciclo.

El show está encabezado por Luquitas Rodríguez, junto a Roberto Galati, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca y Joaquín Cavanna, el equipo completo surgido de Vorterix.

Entradas: precios y puntos de venta

Las entradas continúan disponibles de manera online a través de Ticketek, con valores que se mantienen sin cambios pese al traslado de sede.

Los precios parten desde los $50.000 en sectores populares y alcanzan aproximadamente los $90.000 en ubicaciones preferenciales, en línea con lo anunciado para la gira nacional. La organización aclaró que el cambio de escenario no modifica ni el sistema de venta ni las tarifas vigentes, por lo que quienes ya adquirieron sus tickets podrán utilizarlos sin inconvenientes.

Una propuesta teatral para el streaming

La gira incluye presentaciones en Córdoba, Mendoza y Rosario, y marca un nuevo paso en la evolución del programa, que traslada su identidad digital a un formato escénico.

Con estética circense, personajes, juegos y segmentos de improvisación, “Circus” apuesta a una lógica distinta: abandonar la pantalla para construir una experiencia en vivo donde el humor ocurre en tiempo real y sin edición.

Con el cambio al Teatro Sarmiento, la propuesta gana en cercanía y refuerza su carácter teatral, en una función que promete ser irrepetible para el público sanjuanino.