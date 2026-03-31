La pieza teatral “Yo, Encarnación Ezcurra”, de la dramaturga Cristina Escofet llega a la sala del Cine Teatro Municipal de San Juan (gestionada a nivel local por Amsterdam Producciones) por primera vez con una función excepcional bajo la interpretación de Lorena Vega y dirigida por Andrés Bazzalo, con música en vivo de inspiración folklórica, bajo la dirección musical de Agustín Flores Muñoz.

El unipersonal narra la historia de la esposa de Rosas, artífice en las sombras de la Revolución de los Restauradores, es una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto.

Por ello, la síntesis argumental de la pieza, es como un recorte del pasado que se hace presente. “El tiempo se suspende. Todo es presente… desea escucharse para ser escuchada. Entre la estrategia, la astucia y el silencio. Un pedazo de historia en la piel de una mujer que entendió como nadie que nacer en estas tierras no implica nacer en una patria”.

La potencia humana palpable y visceral de la actriz protagonista lo vuelve palpable. El marco musical ambienta la historia con vidalas y refalosas, más, la mirada sensible del director, permite que la escena acontezca y que la cuarta pared desaparezca.

No solo la pasión humana y el amor los unía, tanto a Rosas como a Encarnación, también la causa política y el deseo de ejercer un poder político que le fue negado. “Todo lo que tenga que ver con la argentinidad más profunda sucede alrededor de la obra. Creo que alrededor de cualquiera de las obras que vengo haciendo, todas están comprometidas con la identidad, cada una desde un lugar diferente, pero ninguna por fuera de este concepto. En el caso de Encarnación lo hace desde un lugar medular, porque se trata de un personaje que está en la conformación de ciertos pilares de nuestra nación. Con cosas a favor y otras en contra”, definió la actriz Vega al tener la experiencia en primera persona de interpretar al personaje histórico. “Hay una fuerza en su personalidad y en su voz, que tienen que ver con la identidad argentina; y llevan a descubrir la actualidad que tiene desde el conflicto que plantea”, destacó la artista.

Con diez años de vigencia en los escenarios la obra no deja de tener vigencia y de contarse en tiempo presente. Esta producción, tiene musicalización de Martín Miconi y Victoria Tolosa, con la composición y arreglos de Sebastián Guevara, Agustín Flores Muñoz y Malena Zuelgaray. En el vestuario, está Adriana Dicaprio, en diseño de iluminación, Soledad Ianni, asistencia de Pablo Cusenza, la dirección musical de Agustín Flores Muñoz y la dirección general de Andrés Bazzalo.

Finalmente, “Yo, Encarnación Ezcurra”, con Lorena Vega, es una pieza que explora el amor y la política en épocas de chuza y bola. La función será este viernes 3 de abril a las 21:30 hs. en el Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Las entradas están a valores diferenciados. En Sector A: $40.000; Sector B: $35.000. Anticipadas en boletería y en EntradaWeb.