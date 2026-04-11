Paso de los Andes eliminó a Del Carril y es finalista de la Copa de Campeones

Albardón está de fiesta. Este sábado, en un Estadio Municipal colmado de ilusiones, Paso de los Andes ratificó su gran presente y se convirtió en el primer finalista de la Copa de Campeones 2026. En un partido cerrado y cargado de nerviosismo, el local supo golpear en el momento justo para desatar la alegría de su gente.

El único grito de la tarde llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Martín Agüero aprovechó una oportunidad clara para inflar la red y poner el 1-0 definitivo. Con este resultado, y sumado al valioso empate 2-2 conseguido en la ida en San Martín, el equipo de Albardón selló su clasificación a la gran final.

Con el boleto en la mano, Paso de los Andes ahora pone la mirada en lo que suceda este domingo en el Norte sanjuanino. La otra llave de semifinales tendrá su capítulo final a las 16:30, cuando Racing de Jáchal reciba a Boca de Los Berros.

La "Academia" jachallera tiene una parada difícil: deberá remontar el 4-2 que los sarmientinos consiguieron en el primer encuentro. Si bien la ventaja es importante para el Xeneize de Los Berros, Jáchal confía en la presión de su público para dar vuelta la historia. No obstante, enfrente estará un equipo de Boca que ya demostró su jerarquía goleadora y sabe cómo jugar estas instancias decisivas.

Albardón ya cumplió y espera. La provincia se prepara para una final que promete ser inolvidable en el fútbol doméstico.

Síntesis:

Resultado: Paso de los Andes 1 - Del Carril 0.

Gol: Martín Agüero (27' PT).

Global: 3-2 en favor de Paso de los Andes.