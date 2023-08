La presidenta por la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, protagonizó un encendido discurso en el Council of the Americas, donde aseguró que bajo su gobierno, Argentina no formaría parte del bloque Brics. Sus declaraciones fueron minutos después del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el ingreso de Argentina a la alianza de los Brics.

Frente a importantes figuras del empresariado y en un evento que reúne a los candidatos para las elecciones generales, Bullrich dejó claro su rechazo a esta decisión y ofreció una visión clara de sus planes para el país en caso de ser elegida.

La candidata comenzó su intervención con un mensaje contundente: "Quiero dejar una cosa muy clara: hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a Brics". Este anuncio contrasta directamente con la decisión del presidente Fernández y enfatiza la divergencia en la visión política y económica entre los dos sectores.

Bullrich acusó al presidente Fernández de estar en una "situación de enorme debilidad" y criticó su capacidad para ejercer su rol como mandatario. A continuación, profundizó en su oposición al ingreso a los Brics, argumentando que esta decisión compromete a Argentina en una alianza en un momento en que se desarrolla la invasión a Ucrania y se ha invitado a países como Irán, con el cual Argentina tiene asuntos pendientes debido a ataques terroristas antisemitas.

La candidata se dirigió a la situación actual en Argentina, señalando los recientes saqueos a supermercados y comercios como ejemplos de un país sumido en el caos y la ausencia de un liderazgo gubernamental claro. Bullrich reiteró su compromiso de establecer un "capitalismo de reglas", que brinde oportunidades de crecimiento eliminando obstáculos estatales.

La candidata también prometió un gobierno austero y una administración que restaure el equilibrio fiscal, estabilice la economía y promueva un cambio en el régimen económico. Se comprometió a presentar una carta orgánica del Banco Central con autonomía de sus autoridades, eliminar los cepos y la emisión monetaria, y poner fin al enfoque de acumulación de dinero por parte del Estado.

En su discurso, Bullrich destacó la importancia de los aliados comerciales estratégicos, como Brasil y Chile, y prometió acelerar tratados de libre comercio para abrir nuevas oportunidades en el comercio exterior. También mencionó la modernización de las leyes laborales y la transición de beneficiarios de planes sociales hacia el trabajo.

La candidata concluyó su mensaje asegurando que su enfoque será establecer un orden estructural en Argentina que ponga fin al desorden y el caos, y que se basará en el respeto a las reglas democráticas y la búsqueda del bienestar para todos los ciudadanos.