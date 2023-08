"Todos los equipos estamos trabajando juntos y por el mismo objetivo, que es Patricia Presidenta y Jorge Macri jefe de Gobierno", dijo Federica Suárez Santiago a El Cronista, designada coordinadora de comunicación del PRO, aunque ella no quiere confirmarlo. "Soy tropa, no me gusta la exposición, quiero cuidar que la centralidad la tenga Patricia Bullrich", agregó.

Sucede que la ya oficialmente elegida candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio reordenó y amplió su equipo de comunicación y necesitó mudarlo, porque en el búnker que tiene frente a Plaza de Mayo ya no hay lugar. Al hacerlo, tuvo que salir Rosendo Grobocopatel, que estaba al frente de la comunicación del partido y se había expresado públicamente a favor de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta.

Trascendieron rumores de que fue echado, pero él mismo confirmó a este diario que le dejó el espacio a "la gente de Patricia" y partió, como la mayoría de la mesa chica que tuvo Marcos Peña cuando estaba en Casa Rosada, a trabajar para el primo Macri. Él, Marcos, también está, aunque no quiere que trascienda.

Suárez Santiago viene de trabajar con Hernán Lombardi, quien en marzo la incorporó al grupo que organiza los actos de Bullrich en todo el país. Antes, había sido productora de Cada Noche, el programa que por Canal 7 conducían Graciela Fernández Meijide, Diego Scott y Silvina Chediek en la gestión macrista.

Experta en medios audiovisuales se abocó a mejorar el perfil de la todavía precandidata en la televisión. La compleja producción a escala de los materiales para la campaña estuvo bajo su conducción y, poco a poco, fue asumiendo más responsabilidades hasta que en conjunto se decidió ponerla de número 1 en un equipo donde todos se esfuerzan por evitar el contacto con la prensa.

La nueva estrategia comunicacional de Bullrich

La nueva comunicación de Bullrich tiene el foco puesto en producir contenidos para las redes sociales. Enrique Martínez Luque y Maximiliano Defranchi están a cargo de la estrategia digital.

Ya Patricia no tuitea en forma impulsiva como en otras épocas, aunque por lo que trascendió nunca le sacaron el manejo de sus propias redes, un asunto que en algún momento estuvo en consideración. En cambio, se sigue equivocando en declaraciones televisivas, como cuando dijo que "el 50% de los estudiantes de universidades públicas es extranjero", cuando en el papel que le habían preparado decía claramente "el 5%".

"No tiene tiempo de prepararse, quiere cumplir con las expectativas de todo el mundo y siempre tuvo poco equipo profesional, no tenía cómo pagarlo. Lo suyo fue una epopeya, por eso muchos de sus errores y también por eso el respaldo de la gente, que ve el tremendo esfuerzo que realiza", confesó un miembro del equipo que la acompaña ad-honorem.

En prensa siguen estando Carlos Cortés y Silvia Pescheira. Y en algún lugar, con todas las responsabilidades y a la vez ninguna, bajándose de todo aunque por edad y experiencia siempre tiene la última palabra, Claudio 'Polito' Polosecki, el conocido periodista que solo se encarga de las tareas de alto vuelo. Vaya a saber cuáles son.