El temor por una avalancha de saqueos en el país continúa vigente y desde el Gobierno nacional responsabilizaron a una parte de la oposición por los hechos ocurridos en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

La voz oficial la tomó Gabriela Cerruti, quien primero acusó a sectores libertarios que se referencian en Javier Milei como instigadores de una agitación social que desembocó en posteriores robos a comercios. Y esta mañana incluyó también a gente vinculada a Juntos por el Cambio como parte de ese armado que buscaba generar agitación social.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich, sobre algo que querían que sucedieran. Había grupos de Whatsapp incentivando”, resumió hoy la portavoz de Presidencia.

Para fundamentar su acusación, la funcionaria señaló: “Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tuit es de las 6 de la tarde... ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, optó por despegarse de la mirada de Cerruti: “(Los saqueos) No son espontáneos, no es una casualidad. Pero no tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir”.

Por su parte, la portavoz de Presidencia apuntó -en declaraciones a radio Futuröck- que lo relevante es que tanto ella como el ministro Fernández y su par bonaerense Sergio Berni coinciden que detrás de todo hubo una mano que impulsó los saqueos: “Estaba claro que esto era organizado y que se armaba algo cuando todavía no había sucedido nada”.

Publicidad

En ese sentido, Cerruti enfatizó que “a las redes sociales hay que considerarlas un actor fundamental, tanto los grupos de Whatsapp como Twitter y Tik Tok”, porque terminan siendo herramientas que se utilizan para coordinar acciones. “Nosotros tenemos la obligación de estar mirando esto porque se mueven por allí. A mí me dicen, ‘ese (usuario) era de Milei, pero ahora lo compró Bullrich...’. Da lo mismo o si es un militante espontáneo de algunos de los dos”.