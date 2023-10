Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), participó en el 59º Coloquio de IDEA, un evento clave para los empresarios del país. A pesar de la competencia y el almuerzo paralelo organizado por Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA), Bullrich logró atraer a una audiencia numerosa de empresarios. En este escenario, la candidata a la presidencia, compartió algunas de sus políticas propuestas en caso de llegar a la Casa Rosada. Entre sus anuncios, destacó su compromiso de "eliminar el cepo cambiario lo más rápido posible".

Junto con ello, prometió la reforma de la carta orgánica del Banco Central para evitar restricciones al tipo de cambio y la emisión monetaria. También prometió no permitir que funcionarios de nivel inferior puedan cerrar importaciones a través de resoluciones gubernamentales.

"No vamos a permitir que ningún funcionario de cuarta línea pueda cerrarles las importaciones mediante una resolución", les prometió también a los empresarios que colmaron el auditorio del Sheraton Hotel de Mar del Plata en un panel coordinado por el director de IDEA y presidente de Grupo Murchison, Roberto Murchison, y la directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago.

Sin embargo, en la conferencia que brindó luego de su exposición no dio detalles sobre cómo pensaba llevar a cabo esas medidas económicas: "Vamos a dar esas precisiones el 10 de diciembre, porque con la bola de nieve que tenemos en este momento, no sabemos qué es lo que va a terminar pasando. No queremos adelantarnos a plantear medidas que el día de mañana tengamos que generar determinadas modificaciones por el agujero fiscal y el desastre de la deuda que están dejando".

Con el segundo debate presidencial en el horizonte y un electorado expectante, la lucha por la presidencia de Argentina se ha vuelto aún más intensa en la recta final hacia las elecciones de octubre y noviembre intentando captar la atención de un los empresarios, un importante sector a conquistar.