Paulo Costa quiere a Chimaev por el título de UFC: "Una pelea de ensueño"

Aunque su próximo enfrentamiento está agendado contra Robert Whittaker, Paulo Costa mantiene su interés en Khamzat Chimaev. La enemistad entre el brasileño y el checheno debía resolverse en UFC 294, pero una lesión obligó a "Borrachinha" a retirarse, dando paso a que "Wolf" se enfrentara a Kamaru Usman y ganara por decisión. Ahora, en diálogo con The MMA Hour, el sudamericano no se guardó nada.

"Estaba tratando de pelear contra Gourmet Chen Chen – Chimaev. Estaba intentando. Como no pude pelear, y él luchó contra Kamaru, ganó, pero no convenció a nadie, no creo, al menos a mí y a la gente con la que hablo, y a la mayoría de los fanáticos, no creo. No estaba convencido de que él fuera el candidato número uno. Así que sigo intentando esa pelea, presionando para lograr esa pelea", empezó diciendo Costa.

Luego, Paulo indicó: "Está bien chicos, hagamos que esta pelea suceda, y lo que Hunter y los muchachos de UFC dijeron es que no peleará hasta junio o julio o algo así. Entonces necesitaba mudarme. Dijeron: 'Tenemos a Whittaker'. Yo dije: Está bien, vámonos. Nunca lo sabemos, pero se supone que soy el contendiente número uno. Creo que Whittaker o yo, gane quien gane. Whittaker viene de una derrota, pero creo que es una pelea interesante, y la situación en el peso mediano en este momento es decidir quién será el siguiente en la fila".

Paulo Costa va por todo

"La pelea de mis sueños es por el cinturón contra Chen Chen. No tengo dudas sobre una pelea, un enfrentamiento contra Chimaev. Puedo apostarlo todo por mí. Tengo mucha confianza en esa pelea. Esto debería suceder, tiene que suceder. Pero no pueden obligarlo. No sabes cuánto forzaron todos los de UFC, de hecho obligaron a Khamzat a pelear conmigo en Abu Dhabi. Él rechazó la oferta tres veces el año pasado", indicó el brasileño.

Para cerrar, Paulo Costa afirmó: "Lo pusieron en un rincón y le dijeron: "Está bien, entonces no pelearás con nadie si no peleas con Paulo". Le hicieron un muy buen contrato, como 2 millones de dólares, para firmar este acuerdo. Pero Alá lo salvó. Dios lo salvó, sólo por ahora. Creo que voy a atraparlo, con puñetazos o patadas, no lo sé. Pero tengo la sensación de que voy a hacer que realice algún movimiento que no puede ver y se va a dormir".