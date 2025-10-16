Este jueves, familiares y allegados de Emir Barboza, el niño de 7 años que murió baleado en el barrio Valle Grande, se concentraron frente a Tribunales para exigir justicia y reclamar avances en la investigación. Con carteles y fotos del pequeño, pidieron que se esclarezca el hecho y se identifique al responsable del disparo fatal.

Lujan, tía de Emir, se sumó al pedido de Justicia. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El padre de Emir, Roberto Barboza, habló por primera vez públicamente y negó que su familia haya tenido participación en el enfrentamiento que derivó en el crimen. “Lo único que quiero es justicia por mi hijo. Somos ajenos al problema, no sé cómo pasó esto”, expresó ante los medios presentes.

Los vecinos reclamaron tras la muerte del niño de 7 años. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La manifestación reunió a decenas de vecinos y familiares, entre ellos la tía de Pedro Barboza, María Eugenia Alfaro, quien exigió que “todos los culpables paguen por lo que hicieron”. Además, denunció que la familia ha recibido amenazas y mensajes intimidatorios desde el hecho.

Mientras tanto, la investigación avanza bajo la órbita del fiscal Sebastián Gómez, de la UFI de Delitos Especiales, quien explicó que el hecho ocurrió durante un enfrentamiento armado entre grupos del barrio. Según la reconstrucción preliminar, Emir fue alcanzado por un disparo en el pecho cuando intentaba refugiarse en su casa.

El fiscal detalló que, de acuerdo con las pericias y testimonios recolectados, la bala habría sido disparada desde una vivienda cercana al lugar donde se inició la balacera. El proyectil quedó alojado en el cuerpo del niño, sin orificio de salida, lo que coincidió con los resultados del informe médico forense.

La causa continúa en plena etapa de instrucción, con varios imputados detenidos y al menos un sospechoso prófugo. En los allanamientos realizados se secuestraron vainas servidas, municiones y armas de fuego.

Durante la concentración, algunos familiares cuestionaron el accionar policial. “Para molestar están, pero cuando empezó el tiroteo se fueron”, señaló uno de los presentes, en alusión a la ausencia de efectivos en el momento más crítico.

Luján Barboza, tía de Emir, expuso una versión en la que su grupo no era parte de la gresca inicial: dijo que fueron agredidos cuando intentaron dialogar con personas involucradas en otro enfrentamiento, los Limolle y los Carrizo, y que luego respondieron con disparos. “Los niños jugaban en la cuadra. Cuando llegó la policía, algunos se acercaron. Emir era un niño bueno, muy conocido en el barrio”, declaró. También afirmó que entre los imputados figura quien sigue prófugo, y lamentó que “todos los detenidos estaban disparando”.

El caso sigue bajo investigación judicial. Desde la fiscalía confirmaron que se analizan los resultados balísticos y los testimonios de los testigos para determinar quién efectuó el disparo que terminó con la vida de Emir. Mientras tanto, la familia pide que la justicia actúe y que el crimen no quede impune.