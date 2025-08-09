El viernes 8 de agosto, tres turistas de Buenos Aires, protagonizaron un incidente en el dique Punta Negra cuando uno de sus kayaks volcó cerca del cerro La Sal. El personal de Náutica de la Secretaría de Deporte de San Juan actuó rápidamente tras recibir el aviso, logrando rescatar a los tres afectados y evitar un desenlace fatal. La intervención fue clave para asistir a la mujer que presentó síntomas de hipotermia durante el operativo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando los tres turistas oriundos de la localidad bonaerense Laferrere alquilaron kayaks para recorrer el dique. Ulises Zavatto, de 18 años, Alma, de 15, y su madre, Marisa Sarlingo, de 49, fueron asistidos por el personal de Náutica tras activar el protocolo de emergencia. El prestador de las embarcaciones no informó el incidente a la guardia, complicando la respuesta inicial.

Según relataron los propios protagonistas del hecho, alquilaron dos kayaks, en uno de ellos se trasladaron una joven y un varón, hermanos, y en el otro una mujer. Precisamente la embarcación de la mujer que navegaba sola se dio vuelta y le fue imposible subirse nuevamente. Una campera pesada que se llenó de agua y un perrito que llevaban como mascota, fueron, según el propio relato, los motivos por los cuales no pudieron dar vuelta la embarcación para subirse nuevamente.

La mujer comenzó a mostrar signos de hipotermia y temblores mientras era trasladada por su hija en el kayak doble. El equipo de Náutica llegó rápidamente y la asistió, brindándole abrigo, calefacción y bebidas calientes durante unos 40 minutos para estabilizarla.

El rescate fue posible gracias a los nuevos estándares de comunicación y la inversión en equipamiento implementados desde diciembre de 2023 por la Dirección de Náutica. El operativo contó con la participación del jefe de guardia Rocha Fausto, el subjefe Leiva Rodrigo, y otros integrantes del equipo.