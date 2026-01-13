El nene de ocho años que sufrió heridas de gravedad en un choque múltiple ocurrido este lunes por la noche en La Frontera, Pinamar, continúa en estado crítico. Según informaron fuentes municipales, fue intervenido quirúrgicamente este martes por la mañana y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario de Pinamar.

De acuerdo al parte médico oficial, el menor presentó un cuadro de inestabilidad hemodinámica, motivo por el cual se decidió adelantar una nueva cirugía. Durante el procedimiento se realizó el recambio del packing de contención hepática, técnica utilizada para controlar una hemorragia interna severa. Los médicos indicaron que podría requerir otra intervención quirúrgica en los próximos días, dependiendo de su evolución clínica.

Publicidad

El niño había ingresado al hospital con asistencia respiratoria mecánica y en estado crítico, luego de constatarse una hemorragia intraabdominal. En la primera cirugía de urgencia, los profesionales detectaron rotura hepática y compromiso de grandes vasos, por lo que realizaron un packing para frenar el sangrado. En esa intervención se transfundieron cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma.

Actualmente, el paciente se encuentra bajo monitoreo permanente del equipo médico. Los profesionales esperan lograr una “mínima estabilidad” para poder trasladarlo a Mar del Plata, donde recibiría atención en un centro de mayor complejidad.

Publicidad

El accidente ocurrió este lunes alrededor de las 20 horas, cuando una camioneta Volkswagen Amarok colisionó con dos vehículos UTV. El menor viajaba en uno de ellos. Tras el impacto, un hombre de 30 años salió de la zona con el niño en brazos y pidió ayuda en una posta del Operativo de Prevención. El menor estaba inconsciente y con un fuerte golpe en la cabeza.

En el mismo siniestro resultaron heridas dos niñas de 7 y 9 años. Una sufrió lesiones leves, mientras que la otra presentó traumatismo facial y fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata.

Publicidad

Desde el Municipio explicaron que el hecho ocurrió dentro de un predio privado, fuera del corredor seguro habilitado para la circulación. Precisaron que el choque se produjo a 1,5 kilómetros del área pública, en un sector conocido como “la tercera olla”.

El lugar fue preservado para realizar las pericias correspondientes, que incluyen controles de alcoholemia, verificación de condiciones de conducción y cumplimiento de medidas de seguridad. La causa fue caratulada como lesiones culposas.

El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, indicó que ya se secuestraron once camionetas por maniobras peligrosas en la zona. No obstante, aclaró que se trata de un espacio privado, por lo que el municipio solo puede controlar los accesos y egresos, lo que dificulta la prevención de este tipo de hechos.