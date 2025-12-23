Este martes 23 de diciembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las tasas de interés que ofrecen los bancos para plazos fijos a 30 días en pesos. Esta información es clave para los ahorristas que buscan proteger el poder adquisitivo de sus depósitos mediante esta modalidad de inversión.

En su sitio oficial, el BCRA —presidido por Santiago Bausili— presenta una tabla comparativa con las tasas que aplican los bancos más relevantes del país. Según el organismo, “esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”.

Publicidad

De esta manera, quienes ya sean clientes de alguna entidad pueden constituir su plazo fijo a través del servicio de home banking, mientras que quienes no lo sean pueden acceder al enlace correspondiente en el sitio web del banco elegido para realizar la operación. El BCRA aclara que este trámite es “sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”.

En las últimas semanas, las tasas de interés para inversiones en pesos mostraron una tendencia a la baja, ubicándose aproximadamente entre el 20% y el 30%. Esto se debe en parte a que el BCRA eliminó el año pasado la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, dejando que cada banco defina libremente su oferta.

Publicidad

Por lo tanto, las condiciones y rendimientos que presentan los plazos fijos a 30 días varían según cada entidad financiera. El listado oficial con las tasas vigentes para este martes 23 de diciembre incluye tanto bancos estatales como privados, facilitando a los ahorristas la comparación para elegir la opción más conveniente.

Tasa de interés para este martes 23 de diciembre que ofrecen a los clientes que constituyan un plazo fijo en pesos a 30 días:

Publicidad