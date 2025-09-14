Un significativo incendio de pastizales generó preocupación y movilizó a los servicios de emergencia en la noche del sábado 13 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 23:25 horas, en el departamento Pocito. Las llamas se originaron en las inmediaciones de Calle 12 y Ruta 40, un punto estratégico de la zona.

La magnitud del siniestro se hizo evidente por la densa columna de humo que era visible desde varios puntos del área, lo que generó preocupación entre los vecinos y los automovilistas que transitaban por la ruta. Ante la situación de emergencia, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pocito se desplazaron rápidamente al lugar y trabajaron intensamente para contener las llamas y evitar que se propagaran.

Los trabajos de control del incendio se vieron complicados por los fuertes vientos, que avivaban el fuego y dificultaban las tareas de extinción. La principal preocupación de los equipos de emergencia radicaba en la cercanía de varias viviendas en la zona de Calle 12, por lo que se priorizó evitar que el fuego se expandiera hacia ellas. Se informó que el incendio abarcaba una extensión considerable, con unas dimensiones aproximadas de 150 metros de largo por 100 por 50 de ancho. La rápida y eficiente intervención de los Bomberos Voluntarios de Pocito fue crucial para controlar la situación y proteger las propiedades linderas.