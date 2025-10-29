En pleno desarrollo de los cursillos de ingreso para el ciclo lectivo 2026, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) registró un hecho inédito: la carrera de Ingeniería en Minas aumentó un 200% su número de ingresantes, marcando un récord dentro de la unidad académica. El crecimiento coincide con el auge del sector minero y la expectativa generada por los nuevos proyectos de inversión que comienzan a consolidarse en la provincia. En lo que respecto al año pasado, se pasó de 50 a 150 integrantes.

Según los datos de la Facultad de Ingenería, el fenómeno también se refleja en las Tecnicaturas Universitarias en Operaciones de Mina y en Procesamiento de Minerales, que se dictan bajo modalidad a distancia con aulas híbridas en Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Sarmiento. Este crecimiento llega en un buen momento, ya que la demanda laboral por el auge minero no estaba siendo cubierta y estos primeros pasos podran sostener la demanda en un corto plazo.

Los proyectos en San Juan, el motivo para estudiar

El auge académico se da en paralelo con un escenario minero favorable. A casi un año de la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), San Juan se consolidó como una provincia clave en el mapa nacional. Desde su adhesión mediante la Ley Provincial 2.671-I, se presentaron cuatro proyectos mineros que, en conjunto, representan USD 13.237 millones de inversión, equivalentes al 38,2% del total nacional.

En ese marco, la UNSJ se posiciona como un polo formativo estratégico para el futuro minero de la provincia, aportando profesionales a una industria que crece al ritmo de las nuevas inversiones.