Economía > Compras cotidianas
Informe de la UBA muestra aumento del endeudamiento de argentinos para sus compras
POR REDACCIÓN
Un análisis reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) evidenció una creciente tendencia de los argentinos a endeudarse para realizar sus compras cotidianas, utilizando el crédito como una herramienta fundamental para afrontar sus gastos.
Según el informe, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, las tarjetas de crédito pasaron a ser el método preferido en supermercados, aumentando su participación en las operaciones del 39% al 45%. En contraste, las compras con tarjetas de débito disminuyeron del 34% al 26%, mientras que el uso de efectivo cayó del 20% al 16%.
Por otro lado, las billeteras virtuales experimentaron un crecimiento significativo, incrementando su participación del 7% al 13% en el mismo período, reflejando cambios en las formas de pago adoptadas por los consumidores argentinos.