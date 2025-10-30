Un análisis reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) evidenció una creciente tendencia de los argentinos a endeudarse para realizar sus compras cotidianas, utilizando el crédito como una herramienta fundamental para afrontar sus gastos.

Según el informe, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, las tarjetas de crédito pasaron a ser el método preferido en supermercados, aumentando su participación en las operaciones del 39% al 45%. En contraste, las compras con tarjetas de débito disminuyeron del 34% al 26%, mientras que el uso de efectivo cayó del 20% al 16%.

Por otro lado, las billeteras virtuales experimentaron un crecimiento significativo, incrementando su participación del 7% al 13% en el mismo período, reflejando cambios en las formas de pago adoptadas por los consumidores argentinos.