Las criptomonedas cerraron con mayoría de alzas en las últimas 24 horas, excepto las principales. Bitcoin (BTC) se ubica en torno a los US$111.000 tras caer 1,5%, según Binance. Por su parte, Ethereum (ETH) retrocede cerca del 1% y busca sostener el nivel de US$4.000.

La Reserva Federal de EEUU (FED) finalmente decidió recortar la tasa unos 25 puntos básicos, en un movimiento largamente anticipado por el mercado.

Publicidad

En ese contexto, las altcoins cerraron con subas marginales, las que más suben Dogecoin (DOGE) que avanza 1,5%, mientras que Binance Coin (BNB) sube en el mismo orden. Las siguen con ganancias de 1% Cardano y Solana.

La Reserva Federal recortó las tasas

La tasa de política monetaria de EEUU pasará a ubicarse en el rango de 3,75%-4%, su nivel más bajo desde noviembre de 2022. Hacia delante, si bien el mercado anticipaba un nuevo recorte en diciembre, el titular del organismo, Jerome Powell, aclaró que eso no es una decisión tomada.

Publicidad

En el comunicado publicado por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) se explicó que "los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado" desde el recorte previo a finales de septiembre.

Paralelamente, los inversores siguen de cerca el desarrollo de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, prevista para el próximo jueves 30 de octubre.

Publicidad

La expectativa es que ambas potencias alcancen un acuerdo comercial que evite la imposición de elevados aranceles cruzados. El recrudecimiento de las tensiones entre ambos países había sido el detonante de las últimas caídas abruptas en el mercado cripto.