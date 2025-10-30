Provinciales > Búsqueda laboral
Trielec busca auxiliar de logística para su depósito en San Juan
POR REDACCIÓN
La firma Trielec, especializada en la comercialización de materiales eléctricos, anunció una búsqueda laboral en San Juan destinada a incorporar un Auxiliar de Logística para su depósito. La convocatoria está orientada a personas organizadas, proactivas y con predisposición para el trabajo en equipo.
Entre las principales tareas del puesto se destacan la recepción y despacho de mercadería, la preparación de pedidos, la coordinación y seguimiento de procesos logísticos, así como el almacenamiento y reposición de productos. También se requiere la gestión de inventarios y control de stock, el manejo de autoelevador y la verificación del cumplimiento de normas de seguridad y calidad dentro del área de trabajo.
Buscan candidatos con secundario completo, preferentemente con formación técnica o conocimientos en electricidad y materiales eléctricos, dado que la empresa opera dentro de ese rubro industrial. Además, se solicita experiencia previa en logística y depósito, requisito indispensable para desempeñarse en el rol con eficiencia.
El puesto ofrece la posibilidad de integrarse a una empresa con trayectoria en el sector y en constante crecimiento, que apuesta a la mejora continua de sus procesos logísticos y de atención al cliente.
Quienes deseen postularse pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: seleccion@trielec.com.ar, indicando en el asunto “Aux. Logística”.