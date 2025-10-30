La firma Trielec, especializada en la comercialización de materiales eléctricos, anunció una búsqueda laboral en San Juan destinada a incorporar un Auxiliar de Logística para su depósito. La convocatoria está orientada a personas organizadas, proactivas y con predisposición para el trabajo en equipo.

Entre las principales tareas del puesto se destacan la recepción y despacho de mercadería, la preparación de pedidos, la coordinación y seguimiento de procesos logísticos, así como el almacenamiento y reposición de productos. También se requiere la gestión de inventarios y control de stock, el manejo de autoelevador y la verificación del cumplimiento de normas de seguridad y calidad dentro del área de trabajo.

Buscan candidatos con secundario completo, preferentemente con formación técnica o conocimientos en electricidad y materiales eléctricos, dado que la empresa opera dentro de ese rubro industrial. Además, se solicita experiencia previa en logística y depósito, requisito indispensable para desempeñarse en el rol con eficiencia.

El puesto ofrece la posibilidad de integrarse a una empresa con trayectoria en el sector y en constante crecimiento, que apuesta a la mejora continua de sus procesos logísticos y de atención al cliente.

Quienes deseen postularse pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: seleccion@trielec.com.ar, indicando en el asunto “Aux. Logística”.