Los departamentos de Pocito y Sarmiento fueron las zonas más castigadas por el violento temporal de viento que azotó a San Juan este miércoles 6 de mayo, según confirmó la empresa distribuidora de energía Naturgy. El fenómeno climático provocó daños significativos en la infraestructura eléctrica de la zona sur del Gran San Juan, donde la intensidad de las ráfagas causó la caída de numerosos postes y el desprendimiento de cableado, dejando a cientos de usuarios sin suministro.

A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que "como consecuencia de este fenómeno climático, se vio comprometido el suministro eléctrico en distintas zonas del Gran San Juan". En el mismo escrito, la firma detalló que desde el inicio del evento los equipos técnicos y operativos se desplegaron de manera inmediata para atender la contingencia, interviniendo en condiciones climáticas adversas, aunque aclararon que "las fuertes ráfagas de viento limitaron el acceso y la ejecución segura de algunos trabajos durante el desarrollo del evento".

Una vez que las condiciones meteorológicas mejoraron, las cuadrillas intensificaron las labores de forma sostenida para restablecer el servicio en los sectores que aún permanecen a oscuras. La prestataria especificó que el mapa de daños actuales se concentra en la "zona sur del Gran San Juan, con mayor afectación en departamento de Pocito", aunque aclaró que "el departamento Sarmiento también sufrió afectación por el viento", y que en todos los casos las fallas se encuentran aisladas y en proceso de reparación.

Finalmente, Naturgy destacó que las tareas se realizan priorizando la seguridad y la integridad física del personal técnico debido a la magnitud de los daños en la red. "La empresa agradece la comprensión de los usuarios y reafirma su compromiso de actuar con celeridad y responsabilidad para garantizar la normalización del suministro eléctrico", concluyó la distribuidora en su informe tras el paso del temporal.

El comunicado de Naturgy

"En el día de ayer, miércoles 6 de mayo, la provincia fue afectada por un intenso temporal de viento, con ráfagas de gran magnitud.

Como consecuencia de este fenómeno climático, se vio comprometido el suministro eléctrico en distintas zonas del Gran San Juan. La intensidad del evento provocó daños significativos en la infraestructura, entre ellos la caída de postes y su correspondiente cableado, generando interrupciones del servicio.

Desde el inicio del temporal, los equipos técnicos y operativos se desplegaron de manera inmediata para atender la contingencia, interviniendo en condiciones climáticas adversas. Las tareas se realizaron hasta donde fue posible, priorizando en todo momento la seguridad y la integridad física del personal, ya que las fuertes ráfagas de viento limitaron el acceso y la ejecución segura de algunos trabajos durante el desarrollo del evento.

Una vez mejoradas las condiciones meteorológicas, se continúa trabajando de forma sostenida para restablecer el servicio en las zonas que aún permanecen afectadas, con el objetivo de normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

Zonas afectadas actualmente: Zona sur del Gran San Juan, con mayor afectación en departamento de Pocito. El departamento Sarmiento también sufrió afectación por el viento. En todos los casos las fallas se encuentran aisladas y en reparación.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios y reafirma su compromiso de actuar con celeridad y responsabilidad para garantizar la normalización del suministro eléctrico".

El EPRE audita las reparaciones y advierte sobre posibles sanciones

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado oficial en el que informó que se encuentra supervisando y auditando de manera estricta las tareas de reposición del servicio que llevan adelante las empresas distribuidoras.

Desde el organismo señalaron que tanto Naturgy San Juan S.A. como D.E.C.S.A., concesionarias del servicio público en la provincia, tienen la obligación ineludible de restablecer el suministro respetando los tiempos máximos establecidos en sus respectivos contratos de concesión.

En este sentido, el EPRE advirtió que está controlando minuto a minuto los plazos de restitución y remarcó que, en caso de detectarse incumplimientos en los tiempos de respuesta, se aplicarán las sanciones económicas correspondientes. Según indicaron desde el ente regulador, dichas multas no quedan en manos del Estado, sino que se traducen en bonificaciones directas que luego son acreditadas en las facturas de los usuarios que resultaron afectados por los cortes.