Polémica en Mar del Plata: imitador de Lionel Messi quiere usar el nombre del futbolista en la boleta electoral

Leonardo Gorri es actor e influencer de Mar del Plata, conocido en redes como “No soy Messi” por su parecido con el capitán de la Selección Argentina, causó revuelo al pedir que ese apodo figure en la boleta electoral con la que busca una banca en el Concejo Deliberante. Sin embargo, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó su solicitud, citando razones legales relacionadas con la marca registrada del futbolista.

Gorri ocupa el noveno lugar en la lista del partido vecinal “Sentido Común Marplatense” y explicó que pidió utilizar el apodo "No soy Messi" porque así es como la mayoría de las personas lo identifican públicamente. Su personaje nació durante la pandemia, cuando comenzó a viralizar videos en los que explotaba su parecido físico con Lionel Messi. “Mi esposa filmó cuando me decían que era parecido, y aunque tenía re pocos seguidores, en unas horas tuvimos 4000 reproducciones”, recordó en diálogo con Infobae.

La decisión sobre el uso del nombre de Lionel Messi

A pesar del fenómeno en redes, que lo llevó a participar en eventos, publicidades y hasta una obra de teatro, la Junta Electoral fue categórica: “MESSI es una marca registrada con el nombre Lionel Andrés Messi Cuccittini”, señalaron en la resolución. El organismo también remarcó que permitir el uso del apodo implicaría “aprovechar el reconocimiento de una personalidad pública internacional” y podría inducir a confusión entre los votantes.

El dictamen también destaca que la marca está protegida contra cualquier uso sin autorización que pueda derivar en réplicas o asociaciones indebidas. “El registro protege incluso contra imitaciones parciales, ya sean de nombres, palabras, signos o frases”, se lee en el documento. Además, la Junta recordó que Gorri no cuenta con autorización del jugador ni ha registrado formalmente su apodo como marca propia.

Finalmente, el organismo consideró que resolver un conflicto de este tipo en pleno proceso electoral sería inviable por los tiempos acotados. Por eso, rechazó el pedido de Gorri, quien, más allá del revés judicial, continúa su campaña electoral con su estilo característico y con una fama que, aunque no le permitirá usar el nombre de Messi, lo sigue identificando en las calles de Mar del Plata.