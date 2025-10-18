Franco Colapinto maximizó el rendimiento de un Alpine con grandes dificultades y logró meterse a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1. El argentino largará 15° en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, mientras que su compañero Pierre Gasly hará lo propio en el 14° lugar.

Una vez finalizada la actividad en pista, el argentino se acercó al corralito para dialogar con la prensa. A pesar de que concretó un resultado razonable, Colapinto, al igual que en las sesiones anteriores, se mostró muy disconforme con el rendimiento del monoplaza A525 y puntualizó en las dificultades que tiene.

“Hicimos cambios este fin de semana porque está complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no estoy teniendo esa confianza que tuve en las carreras anteriores. Hicimos varios cambios ayer, después de la FP1... no funcionaron. Tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar de vuelta todo el auto para la Qualy. Cambiar otra cosa más para esa dirección y fue todavía peor. Así que, nada, son cosas para aprender en equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, hizo hincapié en los problemas que está teniendo para agarrar confianza: “Yo como no entiendo a veces bien el setup, o todavía cómo el auto es más rápido, no solamente lo que yo necesito, me cuesta un poco. Hoy en día es lo que más me está costando. No es que no tuve ritmo... no estuve cómodo este finde con el auto. Y me está costando ganar esa confianza. La había conseguido en las últimas carreras, y este finde me cuesta. Para Pierre, creo que es un auto mucho más fácil de manejar. A él le gusta que sea un poco más así, está acostumbrado. Y a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil de manejar. A trabajar para mañana y esperemos que se dé un mejor resultado”.

Por su parte, pese a que se mostró optimista de cara a la carrera del domingo, donde recordó los puntos que sumó con Williams en 2024, volvió a profundizar en las carencias del Alpine. “El año pasado largué 17 e hice puntos. Hice la vuelta rápida... pero también el año pasado tenía mucho ritmo. Cosa que este finde me está costando y no lo estoy teniendo. Es un poco el seguir encontrando cosas. Sé que cuando hace un poquito más de click el auto funciona mejor, gano mucho tiempo de golpe. A trabajar, hay que seguir enfocados en mejorar el auto. Y en ayudarme a tener más confianza, porque es lo que más me cuesta hasta ahora”, analizó.