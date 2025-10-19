La Municipalidad de Chimbas realizó por primera vez la feria “Te Quiero Mamá”, un evento que reunió a emprendedores, artesanos y artistas locales en la plaza Departamental para celebrar a las madres en la previa de su día.

La propuesta, organizada por el municipio, convocó a una gran cantidad de vecinos y vecinas que disfrutaron de una tarde colmada de alegría, música y actividades. Además de recorrer los stands de emprendedores y productores locales, el público pudo presenciar muestras en vivo de los talleres culturales gratuitos que el municipio ofrece durante todo el año para los vecinos del departamento.

La jornada incluyó también sorteos de importantes premios para agasajar a las mamás presentes. Foto: Gentileza

Niños, adolescentes y adultos fueron protagonistas de las presentaciones de danza folclórica, bailoterapia, percusión, samba, circo y ajedrez, entre otros talleres, que compartieron el trabajo y aprendizaje desarrollados junto a sus docentes. La jornada incluyó también sorteos de importantes premios para agasajar a las mamás presentes, generando un cálido encuentro familiar y comunitario.

Al respecto, la intendenta Daniela Rodríguez destacó: “Esta primera feria es una muestra de todo lo que nuestra gente puede hacer cuando tiene oportunidades. En cada emprendedor, en cada taller y en cada artista se refleja el esfuerzo, la creatividad y el amor de nuestra comunidad. Celebrar a las mamás de esta manera, con el trabajo de nuestros vecinos, es un orgullo para todos los chimberos.”

Niños, adolescentes y adultos fueron protagonistas de las presentaciones. Foto: Gentileza

Con esta primera edición de la feria, la gestión municipal reafirma su compromiso con la promoción del emprendedurismo local, la cultura y el arte como herramientas de integración social y desarrollo comunitario.