El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa en 2025 con su campaña de vacunación antigripal gratuita, destinada a todos sus afiliados en Argentina. El beneficio está disponible en más de 6.700 farmacias distribuidas por todo el país, sin necesidad de sacar turno previo.

Para acceder a la vacuna, los afiliados deben presentarse en la farmacia con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI vigente. En caso de menores de 65 años que formen parte de grupos de riesgo, será necesario contar con una orden médica que certifique esta condición.

El programa se enfoca especialmente en proteger a los sectores más vulnerables, como los adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como diabetes o afecciones cardíacas y respiratorias, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas. Aunque el invierno haya finalizado, la circulación de virus gripales persiste, por lo que la vacunación sigue siendo clave para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y neumonías.

PAMI facilita a sus afiliados un buscador online en su sitio web oficial para encontrar la farmacia más cercana donde aplicar la vacuna. El procedimiento es sencillo:

Pasos para localizar farmacias habilitadas:

Ingresar a la sección de Campaña de Vacunación Antigripal 2025 en pamiorg.ar

Usar el Buscador de Farmacias seleccionando provincia y motivo de consulta

Completar localidad y código postal para obtener resultados precisos

Además, los afiliados pueden confirmar disponibilidad llamando al 138 (opción 0) para consultar las farmacias cercanas.

El proceso para recibir la vacuna es directo: solo deben acudir a la farmacia de la red en horario habitual, sin turno previo, y presentar la documentación requerida. Tras la aplicación, es posible experimentar efectos secundarios leves como dolor en el sitio de la inyección, febrícula o malestar general durante uno o dos días, lo cual indica que el organismo está respondiendo correctamente.

La vacunación antigripal puede reducir en un 60% el riesgo de enfermedad grave y hospitalización en adultos mayores, representando uno de los beneficios más importantes que PAMI brinda para cuidar la salud de sus afiliados a lo largo del año.

Para resolver dudas o recibir más información, los afiliados pueden comunicarse a través de la línea gratuita 138, la aplicación Mi PAMI, las oficinas locales o la página web oficial pamiorg.ar.