Tiempo en San Juan para este domingo 19 de octubre
Las madres sanjuaninas celebrarán su día este domingo 19 de octubre con un clima que acompañará las reuniones y festejos al aire libre. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico, la jornada se presentará con mucho calor y cielo parcialmente nublado.
La temperatura mínima se ubicará en los 15º, registrándose durante la madrugada. Sin embargo, el ascenso térmico será notorio a medida que avance la mañana, alcanzando una máxima de 31º en horas de la tarde, un valor elevado para la época.
El cielo se mantendrá variable a lo largo del día:
- Madrugada: Parcialmente nublado.
- Mañana: Mayormente nublado, con una temperatura alrededor de los 19º.
- Tarde: Parcialmente nublado, el momento de mayor calor con 31º.
- Noche: Algo nublado, con la temperatura descendiendo a 24º.
Una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre es que la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día. En cuanto al viento, se espera que sople con intensidad moderada, predominando la dirección Norte (N) y Noroeste (NO), característicos en la provincia.