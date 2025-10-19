Alejandro Matías Fracaroli, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en Karlsruhe, Alemania, donde realizaba un proyecto de investigación desde septiembre.

El científico cordobés, miembro del Conicet y vinculado al Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), participaba en un trabajo conjunto entre la UNC y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), enfocado en nanotecnología y sostenibilidad. Su trayectoria incluye estudios en química reticular y aplicaciones ambientales, además de colaboraciones internacionales destacadas.

Publicidad

Fracaroli fue visto por última vez poco antes de las 19:00 hora local el 13 de octubre, cuando abandonó su lugar de trabajo en el campus universitario y abordó un colectivo con destino a su domicilio en Karlsruhe, pero nunca llegó a su casa. Durante esa jornada mantuvo una videollamada habitual con su pareja, Gabriela Furtan, quien no percibió nada fuera de lo común.

“Desde el consulado argentino hicieron el pedido de búsqueda a las autoridades alemanas”, confirmó Furtan, quien también detalló que la familia no ha recibido noticias desde entonces. El teléfono de Fracaroli se apagó después de esa llamada y no volvió a comunicarse.

Publicidad

Las autoridades locales, con apoyo de la policía alemana, mantienen la investigación como prioritaria, aunque hasta el momento no han encontrado pistas concluyentes. No se ha registrado su presencia en hospitales ni comisarías, y las cámaras de seguridad no aportaron datos relevantes. La protección de datos complicó la intervención inmediata de la familia, que no se encontraba en Alemania.

Un primo de Fracaroli, residente a dos horas de Karlsruhe, facilitó el contacto con la policía, lo que aceleró la búsqueda. La familia y un colega del investigador en Karlsruhe están difundiendo números de contacto para recibir cualquier información: +34 634 64 10 75 y +49 15560587656 (para llamadas en alemán o inglés).

Publicidad

Reconocido por su trabajo en la síntesis de proteínas en plantas y su papel en proyectos internacionales, Fracaroli también formó parte del equipo del científico Omar Yaghi, reciente ganador del Premio Nobel de Química 2025. La UNC, que otorgó a Yaghi el doctorado Honoris Causa en 2024, destaca la conexión entre la institución y referentes mundiales de la ciencia.

La comunidad científica y académica de Córdoba sigue con atención la situación, mientras familiares y amigos esperan novedades sobre el paradero del investigador, quien lleva una vida familiar estable en barrio General Paz y es padre de dos hijos. La búsqueda continúa activa en Alemania, cinco días después de su desaparición.