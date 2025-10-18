Anses pone a disposición de jubilados y pensionados créditos personales de hasta $1.500.000 con condiciones preferenciales. Estos préstamos cuentan con tasas fijas en pesos y plazos que pueden extenderse hasta 60 meses, permitiendo que las cuotas se ajusten a la capacidad de pago de cada beneficiario.

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos como cobrar el haber jubilatorio o pensionario a través de Anses, residir permanentemente en Argentina, tener el DNI vigente y un CBU registrado en el organismo, no poseer deudas impagas con el sistema financiero y que la cuota no supere el 30% del ingreso mensual.

En caso de solicitar el monto máximo, las cuotas estimadas con una Tasa Nominal Anual del 50% son las siguientes:

Plazos y cuotas aproximadas:

24 meses: $90.000 mensuales

36 meses: $73.000 mensuales

48 meses: $63.000 mensuales

60 meses: $57.000 mensuales

Un jubilado que percibe la mínima, equivalente a $260.000, puede optar por los plazos más largos sin que la cuota supere el límite legal del 30%.

El trámite para solicitar el crédito es completamente digital y se puede realizar desde casa. Solo es necesario ingresar al home banking o a la aplicación del banco, seleccionar la opción “Créditos personales para jubilados”, simular el monto y plazo deseado, completar los datos personales y confirmar la solicitud. La acreditación se realiza entre 24 y 72 horas hábiles.

También existe la posibilidad de gestionar el préstamo de forma presencial, sacando turno previo y presentando el DNI y comprobante de CBU.

Entre las entidades financieras que ofrecen estos créditos se encuentran:

Banco Nación: préstamos desde $100.000 hasta $50.000.000 con una TNA del 66%

Banco Provincia: créditos en pesos con cuotas fijas y plazos adaptados a los ingresos del solicitante

Es recomendable revisar periódicamente las condiciones vigentes en la aplicación o sitio web del banco, ya que los montos y tasas pueden variar.

Estos préstamos representan una alternativa conveniente frente al mercado financiero tradicional, ofreciendo tasas preferenciales, cuotas fijas en pesos que no se ajustan por inflación y plazos extensos que facilitan el pago. Además, al estar respaldados por el haber previsional, el proceso de aprobación es más ágil y sencillo, permitiendo disponer del dinero en pocos días sin trámites complejos.

Si necesitás resolver una urgencia financiera o planificar un gasto importante, estos créditos Anses pueden ser una solución adecuada. Siempre es importante evaluar la capacidad de pago y elegir el plazo que mejor se adapte a la situación económica personal.