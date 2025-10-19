Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

El mundo de la música lamenta la pérdida de Sam Rivers, bajista y uno de los fundadores de la banda Limp Bizkit, quien falleció a los 48 años. La noticia se confirmó el sábado 18 de octubre a través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del grupo.

Limp Bizkit, conocidos por éxitos como Break Stuff y Take a Look Around, expresó en su mensaje: “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

Publicidad

La banda destacó la importancia de Rivers desde el inicio de su trayectoria conjunta: “Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”.

Además, recordaron los momentos compartidos con el músico: “Compartimos tantos momentos - salvajes, tranquilos, hermosos - y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí”. Su legado fue definido como único: “Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo. Te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca terminará”.