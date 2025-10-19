En la decoración moderna, los elementos naturales cobran protagonismo frente a los artificiales, y las plantas aromáticas se convierten en aliadas perfectas para darle vida y personalidad a los espacios interiores sin recurrir a productos químicos.

Entre la amplia variedad de plantas con fragancia agradable, cinco especies se destacan por su aroma suave y su facilidad de cuidado, además de aportar beneficios que van más allá del simple perfume.

