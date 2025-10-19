El espectáculo argentino lamentó profundamente el fallecimiento de Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro, ocurrido el viernes 17 de octubre. Tenía 54 años y había enfrentado un diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis desde 2020.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de la red social X, donde expresó: “Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD”. La última publicación de Mariano en Instagram data del 25 de agosto, una imagen en la que se lo ve tomado de la mano de su hijo León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola.

El velatorio se llevó a cabo el sábado 18 de octubre en la casa funeraria América, en Palermo. Allí se reunieron familiares, amigos y figuras del ambiente artístico para acompañar a los seres queridos del conductor. Entre los presentes estuvieron Mey Scápola, madre de su hijo, Mercedes Morán, madre y exsuegra de Mariano, y el actor Luciano Castro, uno de sus grandes amigos.

También asistieron Gonzalo Heredia, quien mantuvo un perfil bajo y mostró su pesar con lentes oscuros, junto a otros artistas como Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, Mariano Flax y Carla Czudnowsky, esta última con un vínculo profesional directo con el hermano de Mariano, Juan Castro.

Alrededor de las 13 horas, el cortejo fúnebre partió hacia el Cementerio de Chacarita para la despedida final. Hugo, el hermano mayor de Mariano y Juan, encabezó el traslado del féretro. El cuerpo fue enterrado sin pasar por la capilla, en un acto íntimo y respetuoso con la presencia de sus familiares más cercanos.

En 2004, Juan Castro falleció trágicamente tras caer desde el balcón de su departamento en Palermo, un episodio que marcó profundamente a la familia. Mariano, quien mantuvo un perfil más reservado en los medios, enfrentó su enfermedad con fortaleza y mantuvo en las últimas semanas un bajo perfil en las redes sociales.

Mercedes Morán, exsuegra de Mariano, dejó un emotivo mensaje en las redes: “Los amo”, reflejando el cariño y apoyo que rodeó a la familia en este difícil momento.