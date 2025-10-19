Este sábado por la tarde, el Estacionamiento del Teatro del Bicentenario y sus alrededores se llenaron de miradas y cámaras apuntando a una joya sobre ruedas: una Chevy azul que no pasó desapercibida. Detrás del volante y la historia estaba Javier Ares, quien compartió con entusiasmo el legado de su familia en el automovilismo.

“Esta es una chevy serie 2, que mi papa le compró al doctor Armando Aaubone. Mi viejo la hizo de carrera y tiene un motor preparado del año 88, fue campeón cuyano en el 98 y tiene todo lo que debe tener un auto de carrera de esa época”, contó Javier.

La pasión por los fierros no se quedó en una sola generación. Javier reconoció que, al igual que él, sus hijos también sienten fascinación por los autos, y él mismo se dedica a transmitir esa pasión a nuevas generaciones de amantes del automovilismo.

La Chevy causó asombro en el estacionamiento del TB. Foto: DIARIO HUARPE

La Chevy azul, con su diseño clásico y el recuerdo de carreras emblemáticas, fue el centro de atención, generando fotos, comentarios y recuerdos entre quienes paseaban por la zona. Más que un vehículo, la Chevy representa una tradición familiar que sigue viva, donde la velocidad, el esfuerzo y la historia se encuentran en cada detalle del auto.