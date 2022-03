Habló la hermana del policía federal asesinado: “Miguel confiaba en ese asesino”

La Justicia elevó a juicio la causa del policía federal asesinado a cuchilladas en Pocito. Paolo Enrique, el hijo del corazón de Miguel Ángel Carbajal (víctima), es el principal sospechoso. En este contexto, habló con DIARIO HUARPE la hermana de Miguel, Myriam, que apuntó con el imputado y contra la familia salteña del acusado.

Para el doctor Iván Igrassi, el fiscal del caso, Paolo compró al menos tres pasajes de colectivo de Salta a San Juan y reservó habitaciones en dos hoteles, en uno, con un nombre falso, para llegar en la madrugada del 14 de noviembre del 2021 a la Villa Huarpes, en Pocito, donde residía Miguel Ángel Carbajal. Su padre del corazón no sabía que venía y aparentemente fue sorprendido mientras dormía por Paolo, que le asestó dos puntazos en el tórax.

Paolo busca zafar de la perpetua, reconoció el crimen pero indicó que no tiene vínculo con la víctima y se trató de un homicidio simple. Foto DIARIO HUARPE.

Se retiró del lugar sin llamar la atención de los vecinos y después se mostró sorprendido cuando lo llamaron sus familiares por la muerte de quien era su papá.

A cuatro meses del crimen del uniformado, que era subcomisario y se desempeñaba en la Agencia Regional Cuyo, habló por primera vez su hermana Myriam Carbajal. La mujer contó a DIARIO HUARPE que este tiempo “fue muy difícil y doloroso”.

Sobre el momento que se llevaron a Paolo, su sobrino, la mujer no dio muchas precisiones. “Yo estaba en mi casa, lo arrestaron en la casa de mi hermano, que está al lado”, dijo.

El fiscal Grassi solicitó que la causa sea elevada a juicio y así ocurrió. Foto DIARIO HUARPE.

Consultada de cómo es como persona el ahora sospechoso de asesinar a su hermano, Myriam dijo: “Es de muy poco hablar, siempre estaba con la cabeza gacha”, refiriéndose a que era muy tímido. Luego contó que hacía dos años que vivía en la provincia porque estudiaba en la Facultad de Ingeniería, pero que se fue cuando su madre murió.

El móvil del homicidio habría sido la venganza. A Paolo se le murió la madre, presuntamente por Covid. Toda la culpa se la atribuía a su padrastro. Pero Myriam niega que su cuñada Daniela Silva haya muerto por Covid. “Murió de un infarto, mi mamá falleció de coronavirus”, dijo.

Miguel Ángel Carbajal tenía 55 años cuando fue asesinado. Foto redes sociales.

“Mi cuñada tuvo Covid, pero mi hermano hizo todo, la llevó, la internó, no la podía tener en la casa, se recuperó y estuvo bien, pero falleció después por un infarto”, contó la mujer. “Paolo tuvo Covid y mi hermano lo cuidó, le tenía mucha confianza, lo trataba como si fuera su propio hijo, nunca lo discriminó, le decía ‘Mi Paolo’”.

Sobre el crimen, Myriam contó que en principio no sospechaban de Paolo, porque la Policía y la Fiscalía llegó y largaron que se trataba de un suicidio, pero después, con los minutos, hablaban de un robo seguido de muerte.

Foto DIARIO HUARPE.

Pero esas hipótesis se caerían con el correr del tiempo. Es que no había señales de puertas o ventanas dañadas. Esto determinaba que el asesino era un conocido de Miguel.

Myriam contó los indicios que hicieron pensar a ella y sus familiares de que Paolo podía ser el asesino. “Le avisamos y llegó muy rápido a la provincia”. Para la fiscalía, el imputado arribó el 12 de noviembre y se ocultó hasta recibir el llamado por la muerte de su padre.

Posteriormente, la mujer aseveró que si bien el joven no estaba compungido por la muerte de Miguel, era de esperarse por su forma de ser. El chico no estuvo triste ni cuando falleció su madre. Pero si llamó poderosamente la atención la rapidez con la que quería vender todo lo de su padre del corazón e irse a Salta. “Me parece que lo mató para quedarse con todo lo de mi hermano”, largó Myriam.

Foto DIARIO HUARPE.

Para cerrar, fue más fuerte. La mujer indicó que los hermanos de Paolo, más pequeños e hijos de Miguel, y su tía, sabían que venía a San Juan a matar al policía federal. "Me lo hicieron saber, me da bronca que no le haya avisado a mi hermano", concluyó.