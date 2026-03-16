Policías salvaron a una bebé que se ahogaba en el barrio Foecyt

Un dramático episodio se vivió este domingo en el barrio Foecyt, donde efectivos policiales lograron salvar la vida de una bebé de 1 año y 5 meses que presentaba graves dificultades para respirar. La menor fue asistida en el lugar mediante maniobras de Heimlich y luego trasladada a un hospital para su control médico.

El hecho ocurrió cuando personal policial fue comisionado por el operador del sistema de emergencias Trueno Halcón hacia el barrio ubicado en el departamento Pocito. Al arribar, los efectivos fueron recibidos por Laura Tejada, madre de la niña, quien alertó que su hija, Maiken, tenía serios problemas para respirar.

Ante la urgencia de la situación, los uniformados tomaron rápidamente a la pequeña y comenzaron a realizarle maniobras de Heimlich para desobstruir sus vías respiratorias. Gracias a la intervención, la bebé logró recuperar el aire y comenzó a llorar, señal de que había vuelto a respirar con normalidad.

Una vez estabilizada, los efectivos decidieron trasladar a la niña junto a su madre al Hospital Marcial Quiroga, donde fue recibida por la médica Silvina Nevada. Allí se dispuso que la menor quedara en observación para controlar su evolución y descartar posibles complicaciones tras el episodio.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría Ansilta. En el rescate participaron la agente Luciana Escudero, el cabo Facundo Lucero y el agente Esteban Cabeza, quienes actuaron con rapidez para asistir a la menor en medio de la emergencia.