Viajes de egresados más cortos y con destinos más económicos

La crisis que vive el país también se hace sentir en los chicos que están terminando la escuela y que quieren hacer un viaje de egresados. Ahora, según un relevamiento que hizo DIARIO HUARPE por los prestadores locales, los estudiantes buscan destinos más baratos y se quedan menos días.

Además, para bajar los costos, son muchos los papás que optan por la reducción de los servicios. “Piden los mismos destinos pero menos servicios”, aseguraron desde Vittorio. Además, dieron a conocer que las divisiones en los cursos son más que frecuentes. “Ya no van todos al mismo lugar, sale la promoción divida, hay cinco o seis que viajan con una empresa, otro grupo con otra y a distintos destinos”, dijeron.

“Hubo una merma este año, no ha sido tan grande pero porque han optado por paquetes más económicos”, coincidieron desde Rojo. Allí notaron que Bariloche ya no es el destino estrella, es mayormente optado por colegios privados. “En ese sector se mantienen los clientes pero no todos llegan, algunos firman pero después terminan viajando menos”. Actualmente el viaje allí sale $80.000 por 9 noches y yendo en avión.

No obstante, son pocos los que eligen esta opción ya que “muchos optan por otros de menor precio como Carlos Paz”, aunque hasta este destino se vio afectado. Es que generalmente llevaban el paquete de 10 días 8 noches y ahora el de 7 días y 5 noches. En esta agencia también coincidieron con que hay diversos destinos en una misma división.

Desde London concordaron con el tema de las separaciones de los cursos a la hora del viaje de egresados. “Hay muchas divisiones, el grupo más pudiente elige el paquete más caro, el de clase media uno más o menos en cuanto a precios y los demás el más económico aunque también hay muchísimos que no viajan”, sostuvieron.

Agregaron: “Ya no van todo con la misma empresa, no optan todos por el mismo producto, incluso se cambiaron los destinos y a veces hasta optan por viajar menos días”, indicaron desde London.

En dicha agencia tienen tres opciones para los estudiantes, un crucero por Argentina, Uruguay y Brasil que dura 9 días y 7 noches y cuesta $77.900; el viaje a Brasil a $49.000 por el mismo lapso de tiempo y a Carlos Paz que sale $19.500 por 7 días y 5 noches. En la actualidad “la gente sigue viajando pero va bajando las categorías de los destinos”, expresaron. Por ejemplo, quienes en un pasado elegían el crucero ahora van a Brasil.

Otra de las opciones que pisa fuerte actualmente es la de Camboriú cuyo costo es menor que el tradicional viaje a Bariloche. Una de las empresas estudiantiles que lo ofrece es Krabi Trips y cuesta cerca de $43.000 y es all inclusive, mientras que Bariloche puede llegar a salir hasta $80.000. También venden viajes a Cuba que salen cerca de $84.000.

A pesar de últimamente el dólar estuvo sin grandes variaciones, desde Krabi Trips han visto una notable baja en las ventas ya que “se asustan por la inseguridad de la divisa y porque no saben si va a subir o no”. A pesar de esto, “Camboriú ha sido muy tomado en cuenta a la hora de decidir destinos al ser más barato que Bariloche”, dijeron.

En cuanto al Nivel Primario, el panorama es similar, con la diferencia de que las averiguaciones y contrataciones están en manos de los papás. Desde Mario Agüero aseguraron que “se han ido perdiendo clientes debido a que la gente ya no tiene el dinero como para mandar los hijos de viaje”. Aunque, buscaron una alternativa, hacer viajes de menor duración y algunos hasta por el día, “tenemos una flexibilidad para adaptarnos a lo que nos piden”, aseguraron desde la agencia.

Lo primordial a la hora de contratar la empresa

Desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo manifestaron que se debe tener en cuenta que la empresa esté en el registro de agencias de viajes estudiantiles habilitadas. Además es primordial abonar la cuota cero que es el pago que las agencias deben abonar por todos y cada uno de los viajes, salvo aquellos que son de estudio sin pernocte, dentro de los 60 días desde que se firmó el contrato. El mismo tiene un valor equivalente al 6% del valor del contrato básico que incluye transporte, alojamiento, gastronomía, seguros y excursiones diurnas.

La cuota cero va directamente a un fondo fiduciario que se utilizará en caso de incumplimiento y servirá para garantizar el efectivo cumplimiento del contrato.

Agencias habilitadas para turismo estudiantil en San Juan

Travel Rock; London; Turismo Vittorio; Blanca Paloma Viajes; Mario Agüero Turismo; Rojo Turismo; Plaza Mayor Viajes; Turismo Bacur; Algarrobo; Fine Travel y Krabi Trips.