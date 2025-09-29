Javier Milei suspendió este lunes la caminata de campaña que había previsto realizar por Ushuaia para respaldar a sus candidatos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión se tomó en medio de diversas manifestaciones opositoras organizadas por sectores políticos, gremiales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mientras un amplio operativo de seguridad custodiaba la ciudad.

El mandatario continúa con su gira por las provincias que renovarán senadores, con el objetivo de ampliar la estructura de su espacio libertario en el Congreso y fortalecer las candidaturas de sus aliados, en un contexto de crisis que afecta la Casa Rosada y podría impactar en el desempeño electoral de los violetas.

Milei llegó a Ushuaia poco antes de las 13, acompañado de un importante despliegue de Gendarmería y Policía Federal Argentina (PFA). Cabe recordar que el Concejo Deliberante de la ciudad lo había declarado “persona no grata” en abril pasado, luego de sus declaraciones durante un acto por los 43 años de la guerra de Malvinas.

El Presidente tenía previsto encabezar un acto de campaña a las 18 en el centro de Ushuaia. Antes, ofreció una entrevista a una radio local y visitó las instalaciones de la empresa Newsan.

En contraste, el peronismo, gremios y movimientos sociales organizaron manifestaciones bajo la consigna “Milei, no sos bienvenido”, generando un clima de tensión en la previa del evento suspendido.