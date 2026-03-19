Por qué Donato de Santis renunció a MasterChef tras 10 temporadas

El exitoso ciclo televisivo MasterChef Argentina vivió una jornada de alto impacto emocional este miércoles cuando Donato De Santis comunicó su renuncia definitiva tras integrar el jurado durante doce años.

En la antesala de la gran final de la quinta edición, el cocinero interrumpió la dinámica del programa para dirigirse a la conductora y decirle que le pediría tres minutos para algo suyo, personal, mientras sus compañeros Germán Martitegui y Damián Betular observaban con atención.

Conmovido por su extensa trayectoria en el formato de Telefe, el chef reflexionó sobre su paso por la pantalla destacando que hizo diez ediciones con esa, donde la pasó espectacular y fue hermoso. Sin embargo, aclaró que ha llegado el momento para él de dar un paso al costado y que por eso decidió que esta fuera su última participación en el certamen.

El anuncio provocó el llanto inmediato de Wanda Nara, quien se mostró sorprendida y angustiada ante la noticia,. La conductora, con lágrimas en los ojos, manifestó que no iba a poder seguir ya que ella no sabía nada de esto.

Pese al clima de tristeza, De Santis aprovechó para dedicar palabras de afecto a sus colegas, a quienes llamó compañeros de vida y de gastronomía, y especialmente a Nara, a quien describió como una persona increíble, un corazón, una generosidad y una excelencia.

Finalmente, el histórico jurado extendió su gratitud a toda la estructura del programa y a los seguidores del ciclo. Su mensaje final incluyó un reconocimiento a los finalistas, a los ex-participantes y a todo el personal, desde la recepción hasta la más alta esfera, sin olvidar al público que siempre lo acompañó y lo criticó en este tiempo. El chef concluyó pidiendo perdón por utilizar ese momento previo a la definición del mérito de los concursantes y cerró su intervención agradeciendo a todos con un muchísimas, muchísimas gracias.