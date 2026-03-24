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Postales de la marcha en San Juan por los desaparecidos en dictadura
POR REDACCIÓN
Miles de sanjuaninos se concentraron en las calles de la ciudad para participar de la marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La columna de manifestantes ocupó unas cinco cuadras, llevando fotos de los desaparecidos y entonando cánticos en su recuerdo, en una jornada que combinó emoción, memoria y compromiso por los derechos humanos.
DIARIO HUARPE estuvo presente en la marcha y captó las mejores postales del evento, reflejando la participación de familias, jóvenes y adultos mayores, y mostrando el momento histórico que unió a toda la comunidad sanjuanina en homenaje a las víctimas de la dictadura.