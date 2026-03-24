Jueves 26 de Marzo
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Provinciales > 24M histórico

Postales de la marcha en San Juan por los desaparecidos en dictadura

Miles de sanjuaninos participaron de la marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La columna ocupó unas cinco cuadras y los participantes portaban fotos de los desaparecidos en dictadura. 

POR REDACCIÓN

24 de marzo de 2026
La convocatoria de la marcha fue a las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo. (Foto: DIARIO HUARPE)

Miles de sanjuaninos se concentraron en las calles de la ciudad para participar de la marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La columna de manifestantes ocupó unas cinco cuadras, llevando fotos de los desaparecidos y entonando cánticos en su recuerdo, en una jornada que combinó emoción, memoria y compromiso por los derechos humanos.

DIARIO HUARPE estuvo presente en la marcha y captó las mejores postales del evento, reflejando la participación de familias, jóvenes y adultos mayores, y mostrando el momento histórico que unió a toda la comunidad sanjuanina en homenaje a las víctimas de la dictadura.

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

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