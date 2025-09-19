Premier League: hora y cómo ver el clásico entre Liverpool y Everton

La Premier League vivirá uno de sus duelos más apasionantes este sábado con la celebración del clásico de la ciudad, conocido mundialmente como el Derbi de Merseyside. El Liverpool se enfrentará al Everton en Anfield por la quinta jornada del torneo. El partido tiene una importancia capital, ya que el equipo local, que se mantiene invicto y lidera la tabla de posiciones, busca mantener su racha triunfal ante su histórico rival, que llega con la intención de escalar posiciones.

El encuentro está programado para el sábado 20 de septiembre, con horario de inicio a las 8:30 horas (ARG/UY/PAR), y un comienzo una hora antes en Colombia, Perú y Ecuador. Los aficionados de Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del clásico en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.

Figuras clave bajo la lupa

El foco estará puesto en varios talentos individuales que podrían definir el derbi. Por el lado del Liverpool, Mohamed Salah atraviesa un gran momento, demostrando su jerarquía con dos anotaciones en los últimos dos partidos de liga, además de haber marcado recientemente en la Champions League ante el Atlético de Madrid. En el bando del Everton, la atención recae en Jack Grealish. Aunque aún no ha inaugurado su cuenta goleadora, el extremo izquierdo está mostrando destellos de su mejor versión, siendo el principal generador de juego con cuatro asistencias en lo que va de la temporada.

El presente de ambos equipos agrega tensión al clásico. El Liverpool llega al duelo con el desgaste de un complicado debut en la Champions League 2025-26, donde consiguió una ajustada victoria de 3-2 sobre el Atlético de Madrid. Por su parte, el Everton arriba tras un empate sin goles ante el Aston Villa en la jornada anterior de la Premier, que lo deja con siete puntos en la clasificación, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 2 de abril de 2025, cuando el Liverpool se impuso por la mínima diferencia de 1-0 al Everton en la jornada 30 de la liga, con una solitaria anotación de Diogo Jota. Este sábado, ambos equipos buscarán escribir un capítulo diferente en la intensa historia de este derbi.