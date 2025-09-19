Premier League: hora y cómo ver Manchester United vs. Chelsea

Manchester United y Chelsea protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la quinta jornada de la Premier League 2025/26. Este sábado 20 de septiembre, los Diablos Rojos recibirán a los Blues en Old Trafford en un partido que expone realidades muy diferentes: los de Amorim buscan desesperadamente el rumbo tras un inicio complicado, mientras que la visita arriba invicta y con la necesidad de consolidarse en el torneo doméstico.

El equipo dirigido por Amorim solo ha sumado una victoria en lo que va de la temporada y llega golpeado tras caer 3-0 en el clásico de la ciudad ante el Manchester City en la fecha anterior. A pesar de las dificultades, el DT portugués se aferra a su esquema y a las nuevas incorporaciones para mejorar el rendimiento. Por el contrario, Chelsea ha tenido un arranque más sólido y se mantiene invicto después de cuatro jornadas, aunque viene de un frustrante empate 2-2 con el Brentford y busca mantener la regularidad tras una derrota en Champions League.

Figuras y posibles alineaciones

El encuentro promete un choque de talentos estelares en ambas formaciones. En el arco del Manchester United estará Bayindir, custodiado por la dupla central De Ligt y Yoro. En la zona de volantes, el mediocampista clave es Bruno Fernandes, acompañado por el uruguayo Manuel Ugarte. El ataque estará liderado por Benjamin Sesko, asistido por Diallo y Mbeumo.

Por el lado del Chelsea, Robert Sánchez se mantendrá en la portería. La zaga central será para Trevor Chalobah y Tosin Adarabioyo. La medular contará con dos figuras estelares: Moisés Caicedo y Enzo Fernández. El tridente ofensivo lo conformarán Cole Palmer, Pedro Neto y Joao Pedro, quienes buscarán perforar la defensa rival para mantener el buen paso del equipo.

Detalles del partido

El enfrentamiento se disputará en Old Trafford y la última referencia directa favorece a los londinenses: en la temporada pasada, el Chelsea se impuso 1-0 en Stamford Bridge con un gol de Marc Cucurella. El partido entre Manchester United y Chelsea se jugará este sábado 20 de septiembre a las 13:30 (ARG, URU, CHI) y 11:30 (ECU, COL, PER). Para Sudamérica, la transmisión estará disponible en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.