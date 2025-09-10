El presidente Javier Milei expondrá las principales líneas del Presupuesto 2026 mediante una Cadena Nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, así lo confirmó su vocero, Manuel Adorni. La elección de este formato busca transmitir un mensaje directo y sin intermediarios a toda la población, en un momento clave para la gestión del Gobierno nacional.

La presentación del Presupuesto define las prioridades de gasto y las proyecciones económicas del Ejecutivo para el próximo año. La decisión de utilizar la Cadena Nacional refleja la intención de Milei de reforzar la comunicación directa con los ciudadanos tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y las críticas a su estrategia política y digital.

Recientemente, el mandatario reordenó la estructura de su Gobierno con una mesa política nacional, incorporando a su círculo cercano para abordar la coordinación de la campaña nacional y la estrategia de comunicación. Entre los temas que preocupan al Ejecutivo está cómo diagramar la estrategia digital luego de los cuestionamientos internos de figuras como el militante libertario Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, hacia el armador de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Con este anuncio, Milei busca dar un mensaje claro sobre los lineamientos económicos y fiscales de su gestión para 2026, reforzando la presencia del Ejecutivo ante la ciudadanía en un momento de desafíos políticos y económicos.

