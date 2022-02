Productores sanjuaninos, ese eslabón poco conocido en la escena musical

The Beatles no hubiera sido lo mismo sin las recomendaciones y consejos de su productor George Martin, quien le dio en definitiva el sonido final a los cuatro de Liverpool. Lo mismo sucede actualmente con artistas como Nicki Nicole, Naty Peluso, María Becerra, entre otros. No obstante, el rol de los productores empezó a tener un mayor reconocimiento en la escena de la música nacional con la emergencia de Bizzarp. Esto puso al descubierto su importancia en la construcción de una canción y un disco. En la provincia también empezaron a destacarse y numerosos artistas recurren a ellos para afinar sus creaciones y alcanzar un producto prolijo y preparado para el mercado o las redes. Dos sanjuaninos que se dedican a esto son Dirty Mindz, de Foals Producciones, y Enrique Rodríguez, de Matuasto Sello, quienes dialogaron con DIARIO HUARPE y contaron la actualidad de ese ámbito.

“El productor musical se dedica a todo lo que concierne a una canción o un disco referido a lo sonoro, es decir los instrumentos, la poesía de la letra, los efectos y también las decisiones que se toman para grabar, mezclar o hacer el master”, explicó Enrique Rodríguez sobre su labor.

En tanto, Dirty Minz destacó que una de sus tareas es armar el tema musical de tal forma que exprese lo que quiere decir el artista en su canción. “En base a la melodía y el beat inicial es en lo que se asienta un artista para escribir”, expresó.

Para Rodríguez, en la etapa de producción la música se convierte en un trabajo colectivo y no individual. De esta manera, el artista remarcó que permite que el producto final sea mejor y esté bien trabajado, gracias al aporte de distintas miradas.

Respecto a la situación de la escena local ambos trabajadores del arte coincidieron en que hay una gran gama de productores talentosos en la provincia. “En San Juan hay muchísimos beat maker y un abanico muy amplio de estilos y estéticas de producción que tienen que ver con los antecedentes de las personas”, manifestó el referente de Matuasto Sello.

Además, Dirty Mindz dijo que siguen sumando gente al ambiente y hay muchos productores de todos los géneros y no solo urbano.

En estos últimos años y fundamentalmente con al auge de la música urbana, su función ha salido del lugar casi oculto que tenían. “Creo que se está descubriendo algo que no era público y que para muchas personas era difícil identificar. Puede ser que ahora hay más cantidad y por eso se hace más visible”, declaró Rodriguez.

Para Mindz lo que está sucediendo es totalmente justo porque el trabajo final de una canción o un disco considera que es un 50% del artista y otro 50% del productor. “Creo que es lo que corresponde”, finalizó.

Dirty Mindz, Foals Producciones

Trabaja en Foals Producciones, un sello discográfico independiente del interior de Argentina, que se enfoca en el desarrollo y formación de artistas emergentes de género urbano. En la actualidad cuentan con dos grupos Delorian y Freekhalo.

Enrique Rodriguez, Matuasto Sello

Es autor, cantante y productor musical. Participó en el ámbito musical desde el año 2010 en diversos proyectos musicales. Actualmente trabaja en Luffa Estudio Creativo, produciendo y gestionando desde Matuasto Sello y continúa desarrollando su próximo lanzamiento solista.