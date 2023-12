Después del viento Zonda y el calor intenso que marcó los termómetros en 45,3° C durante el pasado sábado, este domingo 17 de diciembre recibirá un ingreso de fuerte viento Sur, con temperaturas más bajas a las registradas en los últimos días en San Juan.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunciaron que este domingo los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada agradable que alcanzará los 32º C, con cielo parcialmente nublado y un persistente viento Sur. La temperatura mínima será de 20º C.

Se espera que durante toda la jornada haya presencia de un fuerte viento Sur que promediará su velocidad entre los 23 km/h y los 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h. Vale destacar que no hay probabilidades de lluvias.

En tanto para la jornada del día lunes 18 de diciembre se espera que la temperatura nuevamente descienda, con una mínima de 16º C y una máxima de 28º C, producto de la llegada de fuerte viento del sudeste durante la madrugada. Para lo que resta de la próxima semana, las temperaturas no superarán los 30º C al menos hasta el día jueves.